Посольство РФ осудило срезание лент с траурных венков в Дахау

Неизвестные совершили акт вандализма возле мемориального комплекса в немецком Дахау, срезав ленты с венков, возложенных представителями России и Белоруссии в память о жертвах нацизма, сообщает РИА Новости .

Четыре венка, принесённые 6 мая послом России в Германии Сергеем Нечаевым и сотрудниками белорусского консульства в Мюнхене, остались без лент в цветах государственных флагов двух стран. «К сожалению, срезали все наши ленты — и российские, и белорусские», — сообщили в посольстве РФ.

Церемония возложения венков прошла на территории бывшего стрельбища СС в Хебертсхаузене, где в годы войны нацисты расстреливали советских военнопленных, используя их как «живые мишени». В памятных мероприятиях участвовали не только дипломаты, но и местные жители, состоялась заупокойная лития по погибшим.

Этот инцидент вызвал резонанс на фоне участившихся в Европе случаев осквернения памятников советским воинам. Российская сторона расценила произошедшее как попытку переписать историю и призвала немецкие власти дать оценку действиям вандалов.