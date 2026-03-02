Посол в Норвегии Корчунов: НАТО вынашивает планы морской блокады РФ

Он отметил, что у стран, входящих в Североатлантический альянс, есть значительный военно-морской потенциал. Они уже показали свою готовность применять его для ограничения судоходства, хотя это и нарушает фундаментальные нормы международного права.

«Вынашиваются планы частичной или полной морской блокады нашей страны. Недооценивать серьезность таких противоправных поползновений нельзя», — отметил Корчунов в интервью газете «Известия».

Дипломат подчеркнул, что России есть чем ответить на подобные угрозы. МИД проводит работу по данному вопросу на всех профильных международных площадках в плотном взаимодействии с партнерами в странах мирового большинства, которые считают совершенно неприемлемыми неоколониальные притязания западных государств на морское господство.

