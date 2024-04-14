Посол Трейси: США передали по запросу России данные по теракту в «Крокусе»

Соединенные Штаты передали российской стороне информацию, необходимую для расследования теракта в «Крокусе», сказала посол страны в Москве Линн Трейси. Заявление распространила дипмиссия в Telegram .

Отмечается, что Россия напрямую запросила у Вашингтона информацию.

«С момента этого теракта Соединенные Штаты продолжали делиться с российскими спецслужбами имеющейся у нас информацией для содействия расследованию и по их прямому запросу. Мы будем делать это и впредь», — указала посол.

Трейси добавила, что обмен информацией будет происходить «несмотря на весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем».

Ранее посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев заявил, что главной целью теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» была дестабилизация российского общества и разрушение межнациональных отношений.