В Таджикистане назвали главную цель теракта в «Крокус Сити Холле»

Посол России в Таджикистане Семен Григорьев заявил, что цель теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — дестабилизация российского общества и разрушение межнациональных отношений, сообщает ТАСС .

Григорьев считает, что граждан Таджикистана не случайно выбрали исполнителями теракта. Целью было внести в российское общество мигрантофобиию, ксенофобию, разрушить межнациональный мир, который строился на протяжении долгих лет.

По мнению дипломата, люди, которые стоят за терактом, плохо знают историю, корни и традиции, связывающие таджиков и россиян. Он также считает, что разжигание межэтнической розни Западом не работает в России, а иногда приводит к противоположной реакции.

«Историческое мышление свойственно по настоящему духовному человеку, а Запад утратил свою духовность, свои корни и демонстративно противопоставляет себя всему остальному человечеству, несправедливо взяв на себя роль мирового судьи и вершителя мировых судеб», — рассказал Григорьев.

Он также обратился со словами благодарности к жителям Таджикистана, которые выразили соболезнования россиянам в связи с терактом в «Крокусе». Посол отметил, пока страны следуют традиционным ценностям — они непобедимы для врагов.

«Никакие турбулентности не смогут поколебать наши устои», — заключил Григорьев.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал и открыли огонь по мирным людям, которые пришли на выступление группы «Пикник». В результате погибло 144 человека. Под стражу заключили 11 фигурантов уголовного дела о терроризме, в том числе четырех прямых исполнителей. Их поймали недалеко от границы с Украиной.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в концертном зале без родителей остались семь ребят.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.