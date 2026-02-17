Посол Степанов: в Канаде пытаются вербовать российских дипломатов

сегодня в 06:13

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что в Канаде сохраняются попытки вербовки российских дипломатов, сообщает РИА Новости .

«Что касается попыток зондирующих или вербовочных подходов, да, таковые имеют место», — отметил он.

По его словам, эти попытки являются частью той реальности, в которой российские дипломаты пребывают не только в Канаде, но и в других странах с недружественными правительствами.

Ранее сообщалось, что западные спецслужбы стали активнее предпринимать попытки вербовки россиян, однако из-за рисков подобных операций внутри России иностранные агенты ориентируются на третьи страны.

