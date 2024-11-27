«Полные чемоданы наличных»: Запад возобновил попытки вербовки россиян

«Несколько европейских источников в сфере безопасности и разведки подтвердили, что западные агентства активизировали попытки вербовки (россиян — ред.)», — пишет британская газета Guardian.

В статье отметили, что для вербовки западные агенты связываются с россиянами, которые добровольно изъявили желание сотрудничать, или используют проверенный метод с «чемоданами, полными наличных». При этом на Западе считают слишком рискованными условия для вербовки на территории РФ, поэтому используют граждан РФ в третьих странах.

Из материала следует, что количество завербованных за последние годы россиян строго засекречено западными спецслужбами. При этом существует вероятность, что несколько вербовок были успешно осуществлены.