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Посол США Линн Трейси готовится завершить свою миссию в Москве

Американское посольство в Москве сообщило, что посол США в России Линн Трейси готовится завершить свою миссию. Попрощаться с ней можно будет в прямом эфире, сообщает РИА Новости .

«Присоединяйтесь к нашему специальному прямому эфиру завтра, 13 июня, в 18:30 по московскому времени, чтобы попрощаться с послом Линн Трейси», — говорится в сообщении американской дипмиссии.

Точная дата завершения миссии Трейси в России не уточняется, но произойдет это совсем скоро.

Накануне Линн Трейси посещала здание министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве.