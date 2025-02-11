ТАСС: американский посол находится в здании МИД РФ

Посол США в Москве Линн Трейси прибыла в здание МИД РФ. Детали уточняются, сообщает ТАСС .

В данный момент она находится в здании ведомства на Смоленской-Сенной площади в столице.

Причины прибытия Линн Трейси не раскрываются.

Ранее украинские СМИ заявили, что самолет инвестора Стива Уиткоффа мог тайно прилететь в столицу РФ. Уиткофф — спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Стив Уиткофф прилетел в Москву. По словам представителя Кремля, никаких контактов не планируется.