«Внештатный спецпредставитель Трампа» тайно прилетел в Москву, заявили на Украине

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В Москву мог тайно прилететь «внештатный спецпредставитель Трампа»

Самолет инвестора Стива Уиткоффа мог тайно прилететь в Москву, утверждает украинское издание «Униан» со ссылкой на сервис по отслеживанию полетов. СМИ называют Уиткоффа «внештатным спецпредставителем» президента США Дональда Трампа, он считается близким соратником американского лидера.

Украинская «Страна.ua» также пишет, что в Москве сел частный борт Gulfstream, который связывают с инвестором.

Официального подтверждения прибытия Уиткоффа в Москву пока нет.

Telegram-канал «Военный обозреватель» также утверждает, что связанный с инвестором частный самолет Gulfstream приземлился в российской столице. По его данным, ранее Трамп лично летал на лайнере Уиткоффа, когда спецслужбы опасались возможного покушения на него с применением ракетного оружия.