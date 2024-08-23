Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о поддержке ВСУ Вашингтоном в атаке на Курскую область, пишет газета « Известия ».

«Если бы американцам не нравилось, что в Курской области гибнут простые люди, дети, женщины, старики, достаточно простого щелчка пальцами, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия», — заявил дипломат в эфире Первого канала.

По словам Антонова, США планировали атаку Киева, так как «тысячи, сотни специалистов, военных, полувоенных находятся в качестве советников при Зеленском».

Ранее советник курского губернатора Роман Алехин призвал жителей Рыльска к эвакуации.

ВСУ атаковали Курскую область, применяя западную военную технику и вооружения. В ходе боевых действий, в которых принимают участие иностранные наемники, погибли и были ранены мирные жители региона.