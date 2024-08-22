Роман Алехин посоветовал жителям покинуть еще один курский город

«Обращаюсь ко всем жителям районов Курской области, близких к ЛБС. Земляки, не ждите до последнего, как Суджа, Коренево Глушково. Я считаю, что сегодня лучше будет эвакуироваться и из Рыльска», — написал Алехин в своем Telegram-канале.

Советник губернатора объяснил призыв тем, что «укронацисты реально ведут себя как немецкие фашисты и расстреливают мирных ради забавы».

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о фактах расстрелов мирных граждан в Курской области.