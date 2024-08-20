Алаудинов рассказал о расстрелянных мирных курянах

Командир "Ахмата" Апти Алаудинов в своем Telegram-канале рассказал о расстрелянных в упор жителях Курской области.

"Я получил огромное количество фотографий, на которых я увидел мирных жителей, которые были просто расстреляны в упор, в голову, в затылок", — сказал генерал-майор.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Многих курян угнали в Сумскую область и используют для провокаций в СМИ.