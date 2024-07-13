Посол РФ в США высказался о выпадах Байдена в адрес Путина

«Такие эскапады недостойны лидера Соединенных Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки», — приводит слова Антонова пресс-служба диппредставительства РФ.

Он подчеркнул, что действия Байдена говорят лишь о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги. Такое поведение неприемлемо для главы государства, претендующего на роль «носителя демократических ценностей и высокой морали».

Антонов добавил, что никому не позволено оскорблять Путина, а в его лице весь российский народ. Вашингтон, а не Москва, создают новые военные конфликты с сотнями тысяч жертв по всему миру, поэтому обвинения в адрес российского лидера абсурдны.

Ранее Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне назвал Владимира Путина «безумным убийцей». Это далеко не первый случай, когда президент США оскорбляет своего российского коллегу.