Байден решил оскорбить Путина на пресс-конференции по итогам саммита НАТО

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне снова попытался оскорбить российского лидера Владимира Путина и назвал его «безумным убийцей», сообщает РИА Новости.

По словам американского президента, те, кто думал, что время НАТО прошло, оказались пробуждены, когда Путин принял решение об СВО на Украине.

«Самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни. Потому что вновь безумный убийца пошел маршем», — сообщил он.

Байден уже назвал своего российского коллегу «диктатором», «военным преступником», «мясником» и другими выражениями. В ответ на это Путин пожелал ему здоровья и отметил, что оценивать других людей равно тому, что смотреть на себя в зеркало.