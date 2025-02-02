Посол РФ в Дании: жители Гренландии выступают за независимость острова

Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что гренландцы не желают быть ни датчанами, ни американцами, они выступают за независимость острова, сообщает ТАСС .

«Национальной идеей для коренного населения Гренландии — инуитов — является приобретение независимости и образование самостоятельного государства», — заявил он.

При этом он отметил, что судьба Гренландии должна решаться самими гренландцами «на основе действующего законодательства и без вмешательства извне».

Ранее Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США 7 января, когда дал пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Лаго. По мнению американского лидера, только присоединение к Штатам сделает остров снова великим.

Позднее генсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление Трампа про Гренландию. Он назвал идею с присоединением не очень хорошей и попросил обратить внимание, что вряд ли это произойдет.