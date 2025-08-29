Посол Моргулов: Китай готов содействовать решению конфликта на Украине

Посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что Пекин не навязывает своих посреднических услуг, но готов содействовать урегулированию украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

«Китайские друзья не навязывают кому-либо своих посреднических услуг, но всегда подтверждают готовность содействовать созданию условий для диалога на приемлемых для всех сторон условиях», — сказал он.

Таким образом дипломат прокомментировал позицию Китая в отношении урегулирования конфликта на Украине.

Ранее экономист Михаил Делягин заявил, что предстоящий визит Владимира Путина в Китай приведет к укреплению сотрудничества между Россией, Китаем и их союзниками, а также изменит баланс сил в мире.