Экономист Михаил Делягин заявил, что предстоящий визит Владимира Путина в Китай приведет к укреплению сотрудничества между Россией, Китаем и их союзниками, а также изменит баланс сил в мире, сообщает сайт MK.Ru .

Экономист Михаил Делягин в интервью отметил, что визит Владимира Путина в Китай станет важным событием для мировой политики. По его словам, встреча российского и китайского лидеров завершит цикл переговоров и определит роль США в новом балансе сил.

Делягин пояснил, что Россия продемонстрировала наличие сильных союзников, а США не входят в их число. Он подчеркнул, что сотрудничество стран незападного мира укрепляется, а союз России и Китая делает бессмысленным возможный конфликт между США и КНР. Экономист добавил, что американцы, вероятно, попытаются выйти из украинского кризиса и сосредоточатся на ситуации вокруг Ирана.

По мнению Делягина, в Пекине могут быть подтверждены и расширены договоренности между Россией, Китаем и Северной Кореей. Он также предположил, что в будущем к этому союзу может присоединиться Индия. Эксперт отметил, что НАТО испытывает тревогу из-за сближения России и Китая, а прекращение поддержки США украинского конфликта приведет к его затуханию.

Делягин считает, что визит Путина в Китай зафиксирует формирование второго центра силы в мире, который объединяет не только Китай, но и другие страны, усиливая раздробление Запада.