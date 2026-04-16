Посол Кубы заявил, что США стремятся к мировому господству

Посол Кубы в Индии Хуан Карлос Марсан Агилера заявил, что внешняя политика США направлена на мировое доминирование и контроль над ресурсами других стран, сообщает RT .

В интервью руководителю новостной службы RT India Рунджун Шарме дипломат отметил, что Вашингтон пытается завладеть стратегически важными природными ресурсами других государств. В качестве примера он привел Венесуэлу и Иран.

По словам посла, Куба остается препятствием для США в регионе Западного полушария.

«Куба является препятствием для США на пути установления господства в нашем регионе. Они также сказали, что не могут допустить в Западном полушарии существование какой-либо социалистической страны. Таким образом, проблема в том, что США должны принять, что кубинский народ имеет право самостоятельно определять политическую и экономическую систему в собственной стране», — заявил посол в интервью.

Ранее СМИ сообщали, что США начали военное планирование возможной операции под руководством Пентагона на Кубе.

