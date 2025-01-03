Хоть Сицзан (Тибетский автономный район) и развивается, западные антикитайские силы уже долгое время используют «тибетский вопрос» против КНР для ее дестабилизации и сдерживания. Об этом написал в специальной колонке для ТАСС посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Группировка, глава которой Далай-лама XIV, — сепаратистская организация. В ней остались люди из феодального класса крепостных властей прошлого Сицзана. Запад использует ее для того, чтобы она добилась «независимости региона».

С первых дней открытия группировку поддерживают Соединенные Штаты и другие страны Запада для борьбы с КНР. После того, как Далай-лама в 1959 году уехал за границу, организацию содержали иностранные государства.

Ранее Ханьхуэй назвал «правильным путем» воссоединение Тайваня с Китаем.