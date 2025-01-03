Посол КНР назвал «правильным путем» воссоединение Тайваня с Китаем

Посол КНР Ханхуэй: Китай очень близок к воссоединению с островом Тайвань

КНР максимально близка к тому, чтобы воссоединиться с островом Тайванем. У Китая имеются соответствующие силы, заявил посол страны в России Чжан Ханьхуэй, сообщает РИА Новости .

«Воссоединение — это историческая тенденция и правильный путь, проходящий через невзгоды», — отметил дипломат.

При этом «независимость Тайваня» может привести только к регрессу. К тому же подобный путь завершится провалом. Китайский народ уверен, что территория страны не может быть разделена. Все страны мира должны высоко оценивать решимость и силу людей, живущих в КНР, подчеркнул Ханьхуэй.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты выделили около 500 млн долларов Тайваню. Эти средства остров потратит на закупку вооружений.