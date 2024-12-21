Байден заявил о выделении военной помощи Тайваню

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США выделят более полумиллиарда долларов на оружие Тайваню

США выделят более полумиллиарда долларов на военные нужды Тайваня, заявил американский президент Джо Байден, его слова приводит РИА Новости .

Помощь будет оказана из арсеналов США.

Сумма помощи составит 571,3 млн долларов. Средства пойдут на оборону, военное образование, говорится в заявлении Байдена, которое опубликовал Белый дом.

Ранее в Пекине заявили о принятии ответных мер в отношении Вашингтона после продажи Тайваню комплектующих для американских истребителей F-16 на 385 млн долларов.