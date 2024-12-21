Байден заявил о выделении военной помощи Тайваню
США выделят более полумиллиарда долларов на оружие Тайваню
США выделят более полумиллиарда долларов на военные нужды Тайваня, заявил американский президент Джо Байден, его слова приводит РИА Новости.
Помощь будет оказана из арсеналов США.
Сумма помощи составит 571,3 млн долларов. Средства пойдут на оборону, военное образование, говорится в заявлении Байдена, которое опубликовал Белый дом.
Ранее в Пекине заявили о принятии ответных мер в отношении Вашингтона после продажи Тайваню комплектующих для американских истребителей F-16 на 385 млн долларов.