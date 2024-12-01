Китай раскритиковал Вашингтон за продажу оружия Тайваню

сегодня в 14:16

Китай грозит США ответными мерами после сделки с Тайванем на 385 млн долларов

В МИД Китая заявили, что Пекин примет ответные меры в отношении США после продажи Тайваню комплектующих для американских истребителей F-16 на 385 млн долларов, сообщает «Царьград» .

«Китай решительно выражает недовольство и оппозицию данным действиям и сделал строгие заявления Соединенным Штатам», — говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

Власти КНР обвинили американскую администрацию в ущемлении суверенитета и интересов безопасности страны, а также нарушении принципа «одного Китая» и международного законодательства.

В МИД КНР добавили, что продажа США оружия Тайваню негативно сказывается на отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Ранее в США подсчитали, сколько погибнет людей при сбросе крупнейшей американской ядерной бомбы на Москву, Пекин и Пхеньян.