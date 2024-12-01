Китай раскритиковал Вашингтон за продажу оружия Тайваню
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В МИД Китая заявили, что Пекин примет ответные меры в отношении США после продажи Тайваню комплектующих для американских истребителей F-16 на 385 млн долларов, сообщает «Царьград».
«Китай решительно выражает недовольство и оппозицию данным действиям и сделал строгие заявления Соединенным Штатам», — говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.
Власти КНР обвинили американскую администрацию в ущемлении суверенитета и интересов безопасности страны, а также нарушении принципа «одного Китая» и международного законодательства.
В МИД КНР добавили, что продажа США оружия Тайваню негативно сказывается на отношениях между Пекином и Вашингтоном.
Ранее в США подсчитали, сколько погибнет людей при сбросе крупнейшей американской ядерной бомбы на Москву, Пекин и Пхеньян.