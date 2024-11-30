В США подсчитали, сколько погибнет людей при сбросе ядерной бомбы на Москву

По прогнозам журналистов, ущерб Москве, Пекину и Пхеньяну будет колоссальным. Так, в Москве в результате ядерного удара погибнут около 1,4 млн человек, а в Пхеньяне и Пекине — 1,3 и 1,5 млн граждан соответственно. При этом количество пострадавших превысит 3 млн человек.

В статье отметили, что при ударе американской ядерной бомбой в центр российской столицы зона поражения составит 4,1 кв. км. Все будет охвачено огнем, который распространится от эпицентра подобно огненному шару. При этом умеренная зона поражения составит 175,34 кв. км. В данном радиусе вспыхнут пожары и разрушатся здания.

Из материала следует, что в радиусе 546,5 кв. км обстановка немного полегче. При этом жители получат тяжелые ожоги, которые приведут к тяжелым последствиям для жизни и здоровья.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, что будет, если украинские власти получат западное ядерное оружие.