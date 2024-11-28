Путин рассказал, что будет при получении Украиной ядерного оружия

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерных вооружений. По словам главы государства, если Киев завладеет ядерным оружием, то Москва применит все имеющиеся у нее средства поражения, сообщает ТАСС .

Российский лидер также подчеркнул, что если Украине передадут данное вооружение, то такой шаг станет нарушением обязательств по нераспространению ядерного оружия.

«Ну, а в самой Украине мы и этого не допустим. Мы будем следить за каждым шагом — что там происходит», — сказал Путин.

Тем временем президент сравнил удар новейшей российской ракетной системой «Орешник» с падением метеорита, от которого «образуются целые озера». Ранее «Орешником» атаковали военный завод в городе Днепропетровск (украинское название — Днепр).

