«Образуются целые озера»: Путин рассказал, на что похож удар «Орешником»

Президент России Владимир Путин заявил, что удар высокоточного оружия «Орешник» сравним с ударом метеорита, от которого образуются целые озера, сообщает ТАСС .

«„Орешник“ поражает цели на 3–4 этажа вниз даже в укрепленных сооружениях. Его можно сделать более мощным, но уже сейчас это точное оружие», — рассказал глава государства на пресс-конференции в Астане.

Ранее Путин отметил, что Генштаб и Минобороны России выбирают новые цели и готовятся к следующему удару новейшим оружием «Орешник» на территории Украины. Он заявил, что Москва продолжит использовать оружие в ответ на агрессивные действия противника.

По словам государственного лидера, Россия уже дважды после удара «Орешника» по Днепропетровску подверглась обстрелу со стороны Украины западным оружием ATACMS. Путин подчеркнул, что ущерб минимален, но он есть.