Путин: после запуска «Орешника» РФ дважды атаковали ракетами ATACMS

Россия уже дважды после удара «Орешника» по Днепропетровску подверглась обстрелу со стороны Украины западным оружием ATACMS, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС .

По словам российского лидера, удары ВСУ ракетами ATACMS нанесли минимальный ущерб России.

Путин добавил, что удары по России ракетами ATACMS были произведены уже после того, как Минобороны РФ впервые применило новейшее оружие средней дальности «Орешник».

Ранее Путин заявил, что Минобороны совместно с Генштабом выбирают новые цели для удара «Орешником». Объекты для поражения рассматривают только на территории Украины. Путин также напомнил всем, что Москва всегда будет отвечать на агрессивное поведение противника.