Посол Белоруссии в РФ ответил на отказ официальных лиц Армении приезжать в Минск

«Пашиняну нужно разобраться»: Крутой об отказе Армении приезжать в Минск

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой прокомментировал высказывание премьер-министра Армении Николы Пашиняна, который заявил, что ни он, ни другие официальные лица страны больше не приедут в Минск из-за того, что в вопросе Нагорного Карабаха президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает Азербайджан, пишет ТАСС .

«Пашиняну нужно разобраться, еще там у него (в Ереване - ред.) протесты идут», — сказал дипломат перед презентацией экспозиции города Минска в павильоне Республики Белоруссия на ВДНХ.

Ранее Пашинян заявил, что, возможно, пересмотрит свое мнение, если Лукашенко сможет подобрать такие слова для извинений, которые примет армянский народ.

По словам премьер-министра Армении, страна не готова сотрудничать с Белоруссией, после того, как Лукашенко во время официального визита в Азербайджан 15–17 мая 2024 года предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву помочь восстановить Карабах после военных действий.