Никол Пашинян отказался посещать Белоруссию при президентстве Лукашенко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался посещать Белоруссию и обсуждать какие-либо вопросы с представителями страны, пока ее президентом является Александр Лукашенко, пишет РИА Новости .

Пашинян также отметил, что может изменить свое решение, если Лукашенко найдет такие слова с извинениями, которые сможет принять народ Армении после того, как стала известна позиция белорусского лидера по конфликту в Нагорном Карабахе.

«Я заявляю, что никогда не посещу Белоруссию, пока президентом Белоруссии является Лукашенко. И заявляю, что ни одно должностное лицо не посетит Белоруссию», — сказал Пашинян.

Лукашенко в вопросе Нагорного Карабаха ранее встал на сторону Азербайджана, заявив, что опыт этой страны будет полезен и для Минска на фоне украинского конфликта.

«Опыт Азербайджана, послевоенного устройства, мирного устройства очень важен и для нашего региона», — заявил президент Белоруссии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что страна планирует выйти из организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом сроки по данному вопросу еще не определены.