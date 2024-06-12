Премьер-министр Армении заявил, что страна выйдет из ОДКБ

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что государство выйдет из ОДКБ, но сроки по данному вопросу еще не определены, сообщает «ФедералПресс» .

Пашинян в среду выступил в парламенте. По его словам, образовавшие альянс ОДКБ планировали развязать войну против страны вместе с Азербайджаном. На это один из оппозиционных депутатов призвал премьера выйти из ОДКБ.

«Мы выйдем, вы меня этим пугаете? У нас все хорошо, мы решим, когда уйдем», — ответил премьер-министр.

Как уточнил Пашинян, парламентариям не стоит беспокоиться, что Армения вернется назад в объединение.

В марте этого года политик уже высказывал недовольство ОДКБ во время конфликта между с Азербайджаном. Он подчеркивал, что страна перестанет быть членом альянса, если он поведает о зоне ответственности организации на территории Армении.