Посол Барбин: Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью при проходе через проливы и обслуживании на рейде, сообщает РИА Новости .

Страны НАТО в январе прошлого года развернули на Балтике миссию «Балтийский часовой».

По словам Барбина, Дания выделила для участия в ней 2 фрегата, 2 истребителя F-16, самолет патрульной авиации и подразделение отряда боевых пловцов с задачей мониторинга и присутствия в датских водах и проливах, а также в западной части Балтийского моря.

Ранее посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания «в бешеном темпе» закупает вооружения и наращивает численность вооруженных сил, обосновывая это подготовкой к якобы войне с Россией.

По его словам, «в бешеном темпе осуществляются закупки различных видов вооружений».

