Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания «в бешеном темпе» закупает вооружения и наращивает численность вооруженных сил, обосновывая это подготовкой к якобы войне с Россией, сообщает РИА Новости .

По его словам, «в бешеном темпе осуществляются закупки различных видов вооружений».

Он отметил, что Дания исходит из того, что после завершения украинского конфликта на Россия якобы может напасть на европейские страны.

1 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале переговоров с европейскими лидерами относительно потенциальной покупки Гренландии. 22 января состоялись переговоры между американским лидером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили возможность заключения соглашения по Гренландии, которое бы позволило США расширить военный контингент на острове и получить приоритетные права в сфере добычи полезных ископаемых.

