Посол Барбин: Дания активно готовится к войне с Россией
Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания «в бешеном темпе» закупает вооружения и наращивает численность вооруженных сил, обосновывая это подготовкой к якобы войне с Россией, сообщает РИА Новости.
По его словам, «в бешеном темпе осуществляются закупки различных видов вооружений».
Он отметил, что Дания исходит из того, что после завершения украинского конфликта на Россия якобы может напасть на европейские страны.
1 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале переговоров с европейскими лидерами относительно потенциальной покупки Гренландии. 22 января состоялись переговоры между американским лидером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили возможность заключения соглашения по Гренландии, которое бы позволило США расширить военный контингент на острове и получить приоритетные права в сфере добычи полезных ископаемых.
