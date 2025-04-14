Посол Асада ответил, просил ли дать ему убежище в России
Посол Сирии в Москве опроверг просьбу о политическом убежище в России
Сирийский посол в Москве Башар Джаафари заявил, что не запрашивал убежище в России, сообщает РИА Новости. О запросе дипломатом убежища утверждал ТАСС со ссылкой на источник.
Несколько дней назад Джаафари отозвали и предупредили о смене главы сирийской дипмиссии в России. Посла назначали на должность в администрации Дамаска, подтверждали в посольстве страны в Москве.
Аль-Джаафари стал послом в российской столице в октябре 2022 года, когда Сирию еще возглавлял ныне бывший президент Башар Асад. После свержения власти в САР Асад и его семья также получили политическое убежище в России.
«Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им (Асаду и его родственникам — ред.) убежище», — комментировал источник ТАСС в Кремле.