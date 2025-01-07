После смены герба Дании Трамп пообещал выгоду Гренландии от присоединения к США

Власти Дании внесли изменения в 500-летний герб после того, как избранный президент США Дональд Трамп заговорил о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам. В ответ политик пообещал отправить на переговоры на остров сына, сообщает Baza .

Прошлому гербу Дании было около 500 лет. На нем основным символом были три короны. Они были отсылкой к общности государства со Швецией и Норвегией.

Вместо этого на гербе Дании появились белый медведь и баран. Это символы Гренландии, а также Фарерских островов. Символику решили обновить из-за заявлений Трампа о том, что США нужно владеть Гренландией для обеспечения нацбезопасности.

После того, как Дания изменила герб, Трамп пообещал отправить сына на остров для переговоров. Также избранный президент США сказал, что жители Гренландии получат большую выгоду при вхождении региона в состав Соединенных Штатов.

Ранее The Hill писало, что план Трампа по присоединению территории Дании может привести к концу НАТО.