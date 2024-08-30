Британской журналистке The Times Кэтрин Филп после посещения Суджи в Курской области запретят въезд в Россию, пишет ТАСС со ссылкой посольство России в Лондоне

В заявлении дипведомства указано, что Филп приехала в Суджу «в одной компании с силами захватчиков и тем самым грубо нарушила правила работы иностранных журналистов на территории Российской Федерации».

«Пособничество укрофашистам, восхваляющим Бандеру, Шухевича и других прихвостней третьего рейха, останется пятном на репутации редакции „Таймс“ и лично Филп. Для самой Филп в дальнейшем въезд в Россию, очевидно, будет закрыт», — сказано в сообщении.

Ранее против корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша возбудили уголовное дело после его поездки в курскую Суджу.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, захватив ряд населенных пунктов региона. Российская армия ведет бои по освобождению оккупированных территорий.