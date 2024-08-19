Американцы приехали в курскую Суджу для съемок репортажа

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Газета Washington Post заявила о прибытии в Суджу своих журналистов

Американская газета The Washington Post заявила, что ее фотограф и журналисты прибыли в город Суджа Курской области вместе с украинскими солдатами. Издание утверждает, что ее корреспонденты пересекли границу 17 августа, сообщает Газета.ru .

В курский город американские журналисты приехали с целью «зафиксировать степень украинского контроля» и посмотреть, как живут оставшиеся в городе россияне. WP добавила, что ее сотрудники поговорили минимум с дюжиной гражданских из Суджи.

«О’Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России…», — говорится в статье Washington Post.

До этого ФСБ России завела уголовное дело на итальянских журналистов телерадиокомпании RAI, снявших репортаж в Судже. Дело заведено в отношении корреспондентов Симони Трайни и Стефани Баттистини.