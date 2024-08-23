Попавшие под санкции США производители российских дронов основали свой завод
Производители российского БПЛА «Упырь» прокомментировали американские санкции
Представители компании «Уралдронзавод» из Екатеринбурга, производящей российский БПЛА «Упырь», прокомментировали введенные против них американские санкции, пишет ТАСС.
«Наш вклад в общую победу отмечают как в России, военнослужащие и другие жители страны, которые помогают нам средствами, так и в других странах», — сказал в беседе с агентством представитель «Уралдронзавода».
23 августа власти США ввели очередные ограничения в отношении примерно 400 физических и юридических лиц.
«Уралдронзавод» был основан в 2023 году в Екатеринбурге и производит зарекомендовавший себя в зоне СВО FPV-дрон «Упырь».