Попавшие под санкции США производители российских дронов основали свой завод

«Наш вклад в общую победу отмечают как в России, военнослужащие и другие жители страны, которые помогают нам средствами, так и в других странах», — сказал в беседе с агентством представитель «Уралдронзавода».

23 августа власти США ввели очередные ограничения в отношении примерно 400 физических и юридических лиц.

«Уралдронзавод» был основан в 2023 году в Екатеринбурге и производит зарекомендовавший себя в зоне СВО FPV-дрон «Упырь».