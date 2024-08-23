Порядка 400 физических и юридических лиц из РФ попали под новые санкции США

Под новые санкции Соединенных Штатов Америки попали около 400 физических и юридических лиц из России и за ее пределами, сообщает ТАСС .

Сообщается, что американский Минфин включил в санкционный список 34 россиян и граждан других стран. В «черным списке» оказался в том числе сын министра обороны РФ Павел Белоусов.

Также под санкции США попали некоторые предприятия ЕВРАЗа, российская грузовая авиакомпания Air Bridge Cargo, ООО «Сжиженный природный газ Якутия», Магнитогорский металлургический комбинат и т. д.

Кроме того, в санкционный список включили «ММК», «Распадскую», а также Норильский комбинат (заполярный филиал «Норникеля») и несколько компаний группы ГМК.

Американский Минфин отметил, что ограничения накладываются в связи с предоставлением «товаров и услуг» для применения Россией в ходе спецоперации на Украине, а также «уклонения от санкций».

Ранее стало известно, что новые санкции против России готовят также в ЕС. Они должны будут затронуть в том числе предприятия металлургического сектора РФ.