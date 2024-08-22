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В ЕС готовят новые санкции против России

В Евросоюзе готовят новые пакеты санкций, которые могут затронуть, в частности, металлургический сектор РФ, пишут « Известия » со ссылкой на источники в Еврокомиссии (ЕК) и Европарламенте (ЕП).

В ЕК отметили, что работа над потенциальными новыми пакетами санкций продолжается

По словам чешского евродепутата Томаша Здеховски, под новые санкции может попасть российский металлургический сектор, уже затронутый в четвертом и восьмом пакетах европейских рестрикций.

«Если они не хотят покупать наше металлургическое сырье, мы найдем другие рынки сбыта», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, страны ЕС сами страдают от санкционной войны.

Ранее Россия расширила санкции против Великобритании. В «черный список» попали 32 представителя британских аналитических центров и консалтинговых агентств.