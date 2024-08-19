РФ расширила санкции против «мозговых центров» Британии

сегодня в 16:24

Россия расширила санкции против Великобритании. В «черный список» попали 32 представителя британских аналитических центров и консалтинговых агентств, сообщается на сайте МИД РФ.

Под российские санкции попали 9 структур и 32 сотрудника действующих в Великобритании аналитических центров, консалтинговых агентств и других «мозговых центров». Для них будет закрыт въезд в РФ.

По данным ведомства, эти организации и их сотрудники ведут антироссийскую деятельность. И внесение их в стоп-лист — это ответная реакция на «враждебную линию Лондона».

В МИД РФ отметили, что работа над расширением санкций будет продолжена.

В июле сразу 15 граждан Великобритании попали под персональные санкции РФ. Они являются представителями ВПК, экспертного сообщества и британских СМИ.