Сразу 15 граждан Великобритании попали под персональные санкции РФ

сегодня в 15:37

Министерство иностранных дел России на официальном сайте сообщило о введении персональных санкций в отношении 15 граждан Великобритании, которые являются представителями ВПК, экспертного сообщества и британских СМИ.

В МИД России отметили, что власти Британии по-прежнему настроены враждебно в отношении РФ, а также поддерживают президента Украины Владимира Зеленского и подталкивают его режим к продолжению кровопролития.

Персональные санкции в отношении 15 граждан ввели в рамках ответного реагирования на действия Лондона. Российский «стоп-лист» будет расширяться британскими частными компаниями в области безопасности.

«Хотели бы вновь подчеркнуть, что все попытки британских русофобов создать условия для „стратегического поражения“ и международной изоляции России по определению обречены на провал. Призываем Лондон трезво оценить ситуацию и немедленно сменить вектор в двусторонних отношениях», — говорится на сайте МИД РФ.

Под санкции попали основатель и исполнительный директор фирмы Paradigm Security Solutions Limited Роберт Фредерик Кэмпбелл Паксман, член совета директоров компании BAE Systems PLC Ангус Джордж Кокберн и исполнительный директор компании AMS Integrated Solutions Limited Гари Риордан.