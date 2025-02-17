Ушаков: переговоры РФ и США в Эр-Рияде будут двусторонними

Представители России и США проведут двусторонние переговоры в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны обсудят восстановление общих отношений и «начало возможных переговоров по Украине», сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова, который станет одним из переговорщиков.

Делегации также обсудят перспективы возможной встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Ушакова, встреча в Эр-Рияде будет двусторонней, без участия Украины.

В эфире Первого канала Ушаков также заявил, что Москве и Вашингтону предстоит договориться, как начинать переговоры по украинскому урегулированию, поскольку Белый дом пока не назначил главного переговорщика.

Помощник президента добавил, что к российской делегации в Эр-Рияде может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Как заявляли в Кремле, в переговорах поучаствуют сам Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Интересы США на встрече, как ожидается, представят госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев не примет участие в переговорах в Эр-Рияде и не признает их результаты. В этот день глава Украины отправится в Турцию на переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.