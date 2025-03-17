Помогла Великобритания: как украинцы смогли заманить Трампа в ловушку

Политолог Ямбулатова: Трамп попал в ловушку после переговоров с Зеленским

Политолог Инна Ямбулатова заявила, что президенту США Дональду Трампу не следовало вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским после того, что произошло в Овальном кабинете.

По ее словам, обсуждаемый план соглашения по редкоземельных металлам, который на тот момент находился под контролем украинской делегации, сторона получила от Великобритании.

Эксперт недоумевает, зачем Трамп стал обсуждать эту тему, если для изучения ему достаточно было созвониться с британским премьер-министром Киром Стармером и узнать все подробности.

«Но что сделано, то сделано, сейчас (спецпосланник президента США Стивен — ред.) Уиткофф пытается выруливать из той ловушки, в которую Трамп намеренно или случайно попал. Но здесь еще вопрос в том, насколько сам Трамп объективен», — добавила Ямбулатова в эфире радио Sputnik.

Тем временем президент США собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос вокруг территорий, а также контроля над Запорожской атомной электростанцией.