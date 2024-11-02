Американец Дэниэл Мартиндэйл, который более двух лет помогал ВС РФ из украинского тыла, хочет остаться жить в России. По словам партизана, он также хотел бы получить российский паспорт, сообщает ТАСС .

«Хочу ли я вернуться в США? Нет. Точно вам говорю», — признался подпольщик в ходе пресс-конференции в Москве.

Мартиндейл также обвинил американские власти в терактах 2001 года. По словам партизана, с 2005 года он считает правительство США своим врагом.

Американца вывезли российские военные с подконтрольной ВСУ территории.

В конце октября штаб обороны ДНР заявлял, что именно Мартиндейл сыграл главную роль в подготовке штурма села Богоявленка в ДНР. Американский партизан также неоднократно передавал ВС России данные, благодаря которым поражались техника и личный состав армии Украины.