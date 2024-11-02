сегодня в 13:47

Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал армии РФ и сыграл ключевую роль в подготовке штурма села под Угледаром. Подпольщик дал свою первую пресс-конференцию в Москве, сообщает РИА Новости .

Мартиндейл жил на Украине с 11 февраля 2022 года. В ходе СВО американец неоднократно связывался с российской армией и передавал ей данные об украинских военных объектах. Благодаря партизану ВС РФ неоднократно атаковали живую силу и технику ВСУ.

В конце октября штаб обороны ДНР заявлял, что Мартиндейл сыграл главную роль в подготовке штурма села Богоявленка в ДНР.

Американец в ходе общения с прессой добавил, что хотел бы получить гражданство России.