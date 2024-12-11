Получившие гражданство Абхазии должны будут приносить клятву на абхазском языке

В среду парламент Абхазии принял поправки в закон о гражданстве. Изменения предполагают, что получившие гражданство республики должны будут приносить клятву на абхазском языке, сообщает РИА Новости .

Депутат Дмитрий Маршания напомнил, что все лица, вступающие в гражданство Абхазии, должны сдать экзамены на знание абхазского языка. По его словам, поэтому для них не составит труда прочитать клятву гражданина.

Также есть еще одна поправка. Она предусматривает создание специального реестра. В него будут вноситься все принятые в гражданство. Также в перечне будут содержаться основания, по которым лица получили гражданство республики.

Депутат Даут Хутаба отметил, что до сих пор подобного реестра в Абхазии не было. В связи с этим часто возникали вопросы по поводу того, сколько человек были приняты в гражданство.

Ранее власти Абхазии заявили, что не получили ответа от России на просьбу о финансовой помощи. До этого они обратились с данным вопросом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.