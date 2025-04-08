Польский кандидат в президенты раскритиковал Зеленского

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Навроцкий обвинил Украину в неблагодарности за помощь Польши

Кандидат в президенты Польши от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий выразил резкое недовольство позицией украинского руководства, пишет РИА Новости .

По словам политика, возникла неравная конкуренция для польских фермеров и транспортных компаний из-за украинского импорта.

При этом Киев не проявляет взаимности после масштабной помощи Украине, например, поддержки беженцев, военных поставок.

Навроцкий подчеркнул, что Польша оказала Украине беспрецедентную поддержку, однако не видит адекватного ответа от украинского руководства.

Политик не уточнил, повлияет ли его позиция на дальнейшую помощь Варшавы Киеву в случае его победы на выборах.

Ранее в Польше выразили мнение о необходимости привлечения сил НАТО к обороне стран ЕС.