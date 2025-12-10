Польша собирается передать Украине списанные истребители МиГ-29

Польша выразила готовность передать Украине снимаемые с вооружения истребители МиГ-29 в обмен на технологии Киева по созданию ракет и беспилотников. Об этом сказано в коммюнике Генерального штаба польской армии, сообщает ТАСС .

Переговоры между сторонами идут. По словам пресс-службы Генштаба Польши, МиГ-29 выработали собственный ресурс. Модернизировать их не выйдет.

Вместо МиГ-29 польские военные будут использовать американские F-16. Также ВВС страны планируют летать на купленных у Южной Кореи FA-50.

Число МиГ-29, которые могут отправить Киеву, не указывается.

Ранее начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула сказал, что некий противник формирует в стране условия, которые благоприятны для «потенциальной агрессии» в государстве. Он добавил, что все зависит от действий Варшавы — получится ли у нее «сдержать противника» или же его подтолкнут к агрессии.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.