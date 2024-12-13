Польша подняла в небо самолеты из-за российских ударов

сегодня в 10:19

Оперативное командование родов ВС Польши заявило, что из-за российских ударов ракет и беспилотников в воздух поднята авиация страны, сообщает РИА Новости .

Военная авиация Польши действует в воздушном пространстве страны.

Были активированы дежурные пары истребителей. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки действуют в состоянии повышенной готовности.

Польские военные отметили, что указанные меры направлены на безопасность территорий, которые находятся на границе с уязвимыми зонами. Оперативное командование ВС страны наблюдает за текущей ситуацией, а силы и средства находятся в полной готовности.

Ранее военкор Юрий Котенок рассказал, что российские военные наносят удары по Украине. Взрывы слышны в нескольких областях.