сегодня в 23:59

Польша обвинила российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве

Главы Минюста и МВД Польши Адам Боднар и Томаш Семоняк заявил, что российские спецслужбы якобы причастны к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве 12 мая прошлого года, сообщает RT .

«Мы знаем, что пожар возник в результате поджога, заказанного российскими спецслужбами», — заявил он.

Ранее огонь уничтожил огромный торговый центр в Варшаве, где располагалось порядка 1,5 тыс. магазинов. В здании не сработала система пожарной безопасности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял ранее, что в стране начата проверка версии о возможной причастности РФ к пожару, случившемуся в торговом центре Варшавы.