Туск: проверяем версию о причастности РФ к пожару в варшавском ТЦ

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в стране начата проверка версии о возможной причастности РФ к пожару, случившемуся в торговом центре Варшавы. Об этом сообщает kp.ru .

«Мы проверяем версию, что российские спецслужбы могли иметь что-то общее с нашумевшим пожаром», — подчеркнул Туск.

Он уточнил, что силовые структуры страны очень активно расследуют диверсии, произошедшие в Польше. В рамках проведенных расследований уже задержали девять человек, а прошлой ночью — еще троих.

В последнее время на территории Польши случилось несколько пожаров. Они произошли в автобусном парке, в школе, а также на свалке химотходов.

Ранее огонь уничтожил огромный торговый центр в Варшаве, где располагалось порядка 1,5 тыс. магазинов. В здании не сработала система пожарной безопасности.